Правозащитник Александр Холодов разъяснил принципиальные изменения в законе об ОНК

О каких затратах идет речь? Это могут быть затраты на канцелярские принадлежности. В конце концов, когда приходят сотни писем, на каждое необходимо ответить. Это уже затраты на бумагу, печать, принтер, почтовое отправление и прочее. К этому можно добавить затраты на офис, неплохо было бы, чтобы ОНК могли осуществлять приемы граждан. Государству вовсе не обязательно этот офис оплачивать. В некоторых регионах идут по пути предоставления помещений. Например, в Ленинградской области предоставили помещение, где ОНК может принимать граждан и осуществлять свою работу. В Чечне уполномоченный по правам человека выделил кабинет в Грозном для деятельности ОНК. Помимо помещений и канцелярии большие затраты могут вызывать поездки. Особенно, если речь идет об отдаленных регионах, куда, к примеру, без вертолета не добраться. Раньше эти затраты приходилось нести членам ОНК или договариваться со структурами, которые могли бы посодействовать в доставке. Например, прокуратура, выезжая на проверку, брала с собой в вертолет членов ОНК. В какие-то регионы настолько далеко добираться, что одного дня не хватает на дорогу, приходится оставаться где-то ночевать — это затраты на жилье. У кого-то могут быть затраты на связь, если в работе используется отдельный телефонный номер. Конечно, это не такие большие затраты, но тем не менее они есть. Когда государство будет покрывать затраты членов ОНК, это уже станет большим достижением.