Правозащитник Александр Холодов разъяснил принципиальные изменения в законе об ОНК

Государственной думой и Советом Федерации принят и одобрен законопроект о повышении эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Федеральный закон уже подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведения вступят в силу по истечении 180 дней после их официального опубликования. В своей авторской колонке для ФАН правозащитник, председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, член Общественной палаты РФ Александр Холодов разъяснил принципиальные изменения в законе.
Ключевые моменты законопроекта об ОНК. Колонка Александра Холодова
Основное изменение, на мой взгляд, в том, что правки впервые предусматривают финансирование общественных наблюдательных комиссий (ОНК) со стороны государства. Ранее организации, которые выдвигали кандидатов на членство в ОНК, должны были брать на себя затраты на осуществление их деятельности. Зачастую это приличные суммы. Но на практике организации не брали на себя расходы, впоследствии они ложились на плечи самих членов ОНК.
О каких затратах идет речь? Это могут быть затраты на канцелярские принадлежности. В конце концов, когда приходят сотни писем, на каждое необходимо ответить. Это уже затраты на бумагу, печать, принтер, почтовое отправление и прочее. К этому можно добавить затраты на офис, неплохо было бы, чтобы ОНК могли осуществлять приемы граждан. Государству вовсе не обязательно этот офис оплачивать. В некоторых регионах идут по пути предоставления помещений. Например, в Ленинградской области предоставили помещение, где ОНК может принимать граждан и осуществлять свою работу. В Чечне уполномоченный по правам человека выделил кабинет в Грозном для деятельности ОНК. Помимо помещений и канцелярии большие затраты могут вызывать поездки. Особенно, если речь идет об отдаленных регионах, куда, к примеру, без вертолета не добраться. Раньше эти затраты приходилось нести членам ОНК или договариваться со структурами, которые могли бы посодействовать в доставке. Например, прокуратура, выезжая на проверку, брала с собой в вертолет членов ОНК. В какие-то регионы настолько далеко добираться, что одного дня не хватает на дорогу, приходится оставаться где-то ночевать — это затраты на жилье. У кого-то могут быть затраты на связь, если в работе используется отдельный телефонный номер. Конечно, это не такие большие затраты, но тем не менее они есть. Когда государство будет покрывать затраты членов ОНК, это уже станет большим достижением.
Очень много возникает вопросов о том, как будет происходить компенсация. Мы планируем осуществлять это через региональные общественные палаты, чтобы не плодить отдельные бухгалтерии, не нанимать отдельных людей, которые бы администрировали этот процесс. Но сам механизм предстоит еще разработать. Естественно, Общественная палата РФ будет принимать основное участие в процессе разработки этого документа.
Следующее важное изменение в том, что снизился возрастной порог организаций, которые могут выдвинуть членов ОНК. Раньше выдвижение кандидатов могли осуществлять организации со сроком работы более пяти лет, теперь это организации, проработавшие сроком от трех лет. Как показывает опыт, зачастую люди активно вовлекаются в общественную деятельность, развивают ее, регистрируют организацию, а через несколько лет теряют к этому интерес по различным причинам. Поэтому, если мы говорим про общественные организации, которые активны в данный момент, им зачастую бывает не так много лет. А снижение такого порога позволит большему количеству организаций выдвигать своих представителей. У Общественной палаты РФ расширится выбор, больше кандидатов, что качественно улучшит состав членов общественной наблюдательной комиссии. Также расширился список тех общественных организаций, которые смогут выдвигать членов НКО, теперь это различные ассоциации (союзы), фонды, некоммерческие организации и другие.
Очень много критики было по поводу того, что Совет Общественной палаты теперь сможет по своей инициативе исключать людей из ОНК. На мой взгляд, это очень правильная норма. Во-первых, очень странная ситуация, когда Общественная палата может дать мандат, но не может его забрать, если человек нарушает кодекс этики или полностью прекращает свою общественную деятельность после получения мандата. Во-вторых, зачастую технически было очень сложно исключить человека из ОНК, если, например, ОНК сформирована, но большая часть людей потеряла вовлеченность в работу. Решения об исключении раньше принималось на собрании. А если люди не приходят на собрание, каким должен быть выход?
Также хотел бы отметить, что теперь ОНК сможет посещать исправительные центры, которые во многих регионах начали строиться. В Санкт-Петербурге не так давно был открыт большой центр на 800 человек на базе бывшей ФКУ «Колпинской воспитательной колонии». Поскольку исправцентры появились позже появления закона об ОНК, получается, что это не те места, которые могут посещать с проверкой члены ОНК. Конечно, на практике ни разу не было, чтобы ФСИН отказали в допуске. Но на данный момент — это добрая воля ФСИН. Члены ОНК не имеют права находиться на территориях исправительных центров без дополнительных разрешений. Но через 180 дней это станет возможным. Это основные, на мой взгляд, поправки в закон.