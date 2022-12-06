СК возбудил дело после нападения неизвестного с пулеметом на полицейских в Новошахтинске

Правоохранители возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по факту нападения вооруженного пулеметом мужчины в Новошахтинске. Об этом рассказали представители СУ СК России по Ростовской области.
Напомним, неизвестный в камуфляже и балаклаве вышел из лесополосы и открыл огонь по служебной машине силовиков на выезде из города. В этот момент стражи порядка проводили мероприятия по поиску пропавшей женщины.
В результате старший сержант полиции получил огнестрельное ранение в области таза. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В регионе ввели план «Сирена».