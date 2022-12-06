Рязанские полицейские задержали нетрезвую женщину, находящуюся в федеральном розыске

Прибывший экипаж задержал нарушительницу правопорядка. При проверке документов выяснилось, что 37-летняя женщина неоднократно привлекалась за кражи товаров из супермаркетов. Против нее было возбуждено уголовное дело, однако на судебное заседание она не явилась. Тогда ее объявили в федеральный розыск.