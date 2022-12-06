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Рязанские полицейские задержали нетрезвую женщину, находящуюся в федеральном розыске

Общество
Рязанские полицейские задержали нетрезвую женщину, находящуюся в федеральном розыске

В Рязани сотрудники полиции задержали 37-летнюю женщину, находящуюся в федеральном розыске за систематические кражи. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 5 декабря, сотрудник торгового центра на Московском шоссе обратился в отдел полиции. Он рассказал, что в здании находится пьяная посетительница, которая ведет себя грубо и вызывающе, передает сетевое издание «РЗН.Инфо».

Прибывший экипаж задержал нарушительницу правопорядка. При проверке документов выяснилось, что 37-летняя женщина неоднократно привлекалась за кражи товаров из супермаркетов. Против нее было возбуждено уголовное дело, однако на судебное заседание она не явилась. Тогда ее объявили в федеральный розыск.

Женщина была доставлена в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.
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