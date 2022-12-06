На ЧМ по футболу в Катаре прозвучала русская песня «Калинка-малинка»

Чемпионат мира по футболу в Катаре в самом разгаре. Несколько дней назад в Сети обсуждался видеоролик, на котором иностранные футбольные фанаты сборной США и Англии танцуют под русскую песню «Катюша».
На этот раз «героем» мундиаля стала еще одна русская песня — «Калинка-малинка», мотивы которой отчетливо слышны в исполнении музыкальных исполнителей, встречающих болельщиков в местном метрополитене. ФАН публикует эксклюзивный видеоролик.
В 2022 году сборная России не принимает участие в чемпионате мира по футболу на фоне начала спецоперации и геополитических разногласий с западными странами.
Ранее фанаты сборной Эквадора попросили налить им пива во время матча с Катаром на ЧМ-2022.