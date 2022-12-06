Врач Чуланов предостерег россиян от попыток самостоятельно поставить себе диагноз

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов объяснил вред самодеятельности.
По словам Чуланова, никогда не надо по отдельным симптомам самим пытаться определить причину недомогания. Если самочувствие сильно ухудшилось, лучше сразу обратиться за медицинской помощью к врачу. Дело в том, что симптоматика гриппа, ОРВИ и коронавируса почти одинаковая, так как все это респираторные вирусные инфекции, сообщает sovainfo.ru.
В группу риска по развитию осложнений по-прежнему входят взрослые с хроническими заболеваниями, дети, пенсионеры, а также беременные. Наиболее надежным способом защититься от COVID-19 и гриппа остается своевременная вакцинация.