Врач Чуланов предостерег россиян от попыток самостоятельно поставить себе диагноз

По словам Чуланова, никогда не надо по отдельным симптомам самим пытаться определить причину недомогания. Если самочувствие сильно ухудшилось, лучше сразу обратиться за медицинской помощью к врачу. Дело в том, что симптоматика гриппа, ОРВИ и коронавируса почти одинаковая, так как все это респираторные вирусные инфекции, сообщает sovainfo.ru.