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Мужчина спас двухлетнюю дочь при нападении койота в Лос-Анджелесе

Происшествия
Мужчина спас двухлетнюю дочь при нападении койота в Лос-Анджелесе

Житель Лос-Анджелеса голыми руками отбил двухлетнюю дочь от койота. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, мужчина ненадолго оставил ребенка без присмотра, пока загружал вещи в машину рядом с домом. В этот момент дикий зверь повалил девочку и попытался оттащить в сторону. Отец бросился на помощь малышке, после чего животное отступило. Хищник держался поблизости, пока мужчина не запустил в него пластиковой бутылкой.

Девочка получила травмы, не опасные для жизни. Койота планируют поймать и усыпить.
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