Мужчина спас двухлетнюю дочь при нападении койота в Лос-Анджелесе

Житель Лос-Анджелеса голыми руками отбил двухлетнюю дочь от койота. Об этом сообщает New York Post.
По информации издания, мужчина ненадолго оставил ребенка без присмотра, пока загружал вещи в машину рядом с домом. В этот момент дикий зверь повалил девочку и попытался оттащить в сторону. Отец бросился на помощь малышке, после чего животное отступило. Хищник держался поблизости, пока мужчина не запустил в него пластиковой бутылкой.
Девочка получила травмы, не опасные для жизни. Койота планируют поймать и усыпить.