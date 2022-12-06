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МИД России осудил преступления группировки М23 в конголезской деревне Кишише

Весь мир
МИД России осудил преступления группировки М23 в конголезской деревне Кишише

Киншаса, 6 декабря. Министерство иностранных дел России осудило расстрел жителей деревни Кишише в ДРК боевиками из группировки «Движение 23 марта» (М23).

Инцидент произошел 29 ноября. Более 120 конголезцев стали жертвами карательной акции радикалов.

«Решительно осуждаем этот варварский акт насилия и приносим искренние соболезнования дружественному народу ДРК. Убеждены, что бесчеловечное истребление гражданских лиц должно быть тщательно расследовано, а совершившие его изверги сурово наказаны», — заявили представители МИД РФ.

Ранее власти республики объявили трехдневный национальный траур по жертвам группировки М23. Президент потребовал от министра юстиции начать расследование и добиться международного трибунала по инциденту в Кишише.

Кроме того, руководство «Движения 23 марта» не признало итоги мирных переговоров между Киншасой и Кигали. Террористы заявили, что соглашение о прекращении огня не соответствует интересам и целям бандформирования.
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