МИД России осудил преступления группировки М23 в конголезской деревне Кишише

Киншаса, 6 декабря. Министерство иностранных дел России осудило расстрел жителей деревни Кишише в ДРК боевиками из группировки «Движение 23 марта» (М23).
Инцидент произошел 29 ноября. Более 120 конголезцев стали жертвами карательной акции радикалов.
«Решительно осуждаем этот варварский акт насилия и приносим искренние соболезнования дружественному народу ДРК. Убеждены, что бесчеловечное истребление гражданских лиц должно быть тщательно расследовано, а совершившие его изверги сурово наказаны», — заявили представители МИД РФ.
Ранее власти республики объявили трехдневный национальный траур по жертвам группировки М23. Президент потребовал от министра юстиции начать расследование и добиться международного трибунала по инциденту в Кишише.
Кроме того, руководство «Движения 23 марта» не признало итоги мирных переговоров между Киншасой и Кигали. Террористы заявили, что соглашение о прекращении огня не соответствует интересам и целям бандформирования.