Политолог Аркатов рассказал, что не так с поездкой Зеленского в Донбасс

Владимир Зеленский прибыл в один из городов Донбасса. Об этом он сообщил в Telegram-канале. Зеленский опубликовал видео, где он на фоне таблички при въезде в город Славянск. Украинский президент также поздравил военнослужащих с Днем ВСУ.