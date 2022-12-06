Политолог Аркатов рассказал, что не так с поездкой Зеленского в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Донбасс, пытается поднять низкий моральный дух украинских военных, которые несут огромные потери на Авдеевском направлении. Такое мнение ФАН высказал политолог Иван Аркатов.
Зеленский прибыл в Донбасс
Владимир Зеленский прибыл в один из городов Донбасса. Об этом он сообщил в Telegram-канале. Зеленский опубликовал видео, где он на фоне таблички при въезде в город Славянск. Украинский президент также поздравил военнослужащих с Днем ВСУ.
«Слава вам, наши защитники и защитницы», — сказал Зеленский в конце видео.
Пиар-ход
Как отметил Иван Аркатов, приезд Зеленского в Донбасс — чистой воды пиар-ход, который в первую очередь должен сработать на внутреннюю аудиторию. Таким образом Зеленский пытается показать, что дела у Вооруженных сил Украины не так плохи, как есть на самом деле.
«Кроме того, его приезд — это поддержка линии по промывке мозгов на Украине. И приурочили данную поездку его советники ко Дню ВСУ. И я не удивлюсь, если он это сделал еще несколько дней назад. Так как в целом он предпочитает сидеть в разных бункерах для максимальной своей безопасности», — пояснил Иван Аркатов.
Кроме того, цель этого визита, по мнению эксперт, — попытка поднять боевой дух ВСУ, которые несут тяжелейшие потери. Украинские власти хотят таким образом поддерживать иллюзии, которые украинские и западные пропагандисты раскачивают день за днем.