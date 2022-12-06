Британская газета Finantial Times назвала Владимира Зеленского «Человеком года». Сенатор РФ от Республики Крым Сергей Цеков считает, что этот шаг является частью поддержки странами Запада киевского режима.
В беседе с изданием Pravda.Ru политик отметил, что хотя украинский лидер и стал «человеком года» по версии английских журналистов, страна за этот год полностью разрушилась. Теперь Зеленскому остается только гордиться новым званием, за которое он заплатил тысячами жизней украинцев.
Цеков подчеркнул, что за этот год украинский президент не сделал ничего, чтобы завершить конфликт, несмотря на все возможности и обещания. Он обещал мир, а принес на территорию Украины войну, заключил политик.