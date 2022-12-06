Сенатор Цеков рассказал, чем расплатился Зеленский за звание «Человек года»

В беседе с изданием Pravda.Ru политик отметил, что хотя украинский лидер и стал «человеком года» по версии английских журналистов, страна за этот год полностью разрушилась. Теперь Зеленскому остается только гордиться новым званием, за которое он заплатил тысячами жизней украинцев.