Ethiopia Airlines поддержит развитие авиакомпаний Африки

Руководитель организации добавил, что данная возможность появилась благодаря соглашению о прекращении огня между правительством Эфиопии и представителями «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Переговоры прошли в ЮАР при поддержке Африканского союза (АС).