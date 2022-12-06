Аддис-Абеба, 6 декабря. Ethiopia Airlines поддержит развитие авиакомпаний Африки. Об этом сообщило информационное агентство The East African.
Генеральный директор корпорации Месфин Тасью Бекеле заявил, что организация стремится наращивать объемы сотрудничества с перевозчиками Черного континента. Он добавил, что целью фирмы является создание сильной группы холдингов для развития экономики региона:
«Ассоциация африканских авиалиний предложила разрешить самолетам местных компаний садиться и взлетать в любой воздушной гавани материка. Это позволит удешевить услуги и даст возможность развиваться частным фрахтовщикам».
Ранее глава Ethiopia Airlines сообщил о планах по возобновлению рейсов в северные регионы страны. Тасью отметил, что большинство аэропортов находятся в хорошем состоянии.
Руководитель организации добавил, что данная возможность появилась благодаря соглашению о прекращении огня между правительством Эфиопии и представителями «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Переговоры прошли в ЮАР при поддержке Африканского союза (АС).