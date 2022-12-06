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Спецтехника простаивает на Невском рынке Петербурга, пока город заметает снегом

Общество
Спецтехника простаивает на Невском рынке Петербурга, пока город заметает снегом

Санкт-Петербург заносит снегом, однако снегоуборочная техника простаивает. Фото со спецсредствами опубликовали в Telegram-канале «Петербург – Город перемен».

Петербуржцы в течение двух дней «наслаждаются» снегопадом. Горожанам приходится самостоятельно пробираться на работу. При этом новая техника, о которой упоминали власти, простаивает на территории Невского рынка. Согласно полученной информации, к уборке снега привлекли только 267 машин. В 8:30 утра, когда большинство горожан добиралось до места работы, функционировало всего 182 единицы техники.

Спецтехника простаивает на Невском рынке Петербурга, пока город заметает снегом

Стоит отметить, что петербуржцы опасаются повторения событий прошлого года. Тогда команда губернатора Александра Беглова оказалась не готова к зимнему периоду.
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