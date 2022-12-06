Спецтехника простаивает на Невском рынке Петербурга, пока город заметает снегом

Петербуржцы в течение двух дней «наслаждаются» снегопадом. Горожанам приходится самостоятельно пробираться на работу. При этом новая техника, о которой упоминали власти, простаивает на территории Невского рынка. Согласно полученной информации, к уборке снега привлекли только 267 машин. В 8:30 утра, когда большинство горожан добиралось до места работы, функционировало всего 182 единицы техники.