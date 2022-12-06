Что стоит за ростом численности украинской армии и формированием новых соединений ВСУ

Писатель, журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин рассказывает о ротации украинских войск и действиях командования противника.
Фактическая заморозка фронта, которую мы наблюдаем в настоящее время, позволила вывести с линии боевого соприкосновения «кадровые» соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлены в тыловые районы. Как и летом, основную тяжесть удержания рубежей Киев снова возложил на слабо обученные и плохо вооруженные части территориальной обороны.
Лишь на двух направлениях, Запорожском и Сватовском, ВСУ продолжают ежедневные, настойчивые и крайне кровопролитные, усилия атаковать российские передовые части. Все эти попытки ежедневно отбиваются, а враг несет потери и отходит, чтобы на следующий день начать все сначала.
Оборонительные действия противник ведет на Белогоровском, Донецком и Бахмутском направлениях, где российские подразделения продавливают защиту ВСУ. Практически везде, за редким исключением, бойцам из РФ противостоят части территориальной обороны, набранные в большинстве случаев из прилегающих городов.
При этом наблюдаются факты привлечения к участию в оборонительных боях иностранных наемников, в основном из Польши, которые направляются на наиболее неустойчивые участки с задачей укрепления рушащейся обороны.
На этом фоне наблюдатели задают вопрос: «А где "кадровая" армия Украины?»
К началу специальной военной операции (СВО) в составе четырех оперативных командований «Запад», «Восток», «Юг» и «Север» Киев располагал следующими силами:
- 18 — механизированные, мотопехотные и танковые бригады;
- 10 — танковые, пехотные и механизированные бригады в Корпусе резерва;
- 8 — десантно-штурмовые и аэромобильные бригады в составе Десантно-штурмовых войск;
- 2 — бригады морской пехоты Военно-морских сил;
- 9 — бригады Национальной Гвардии;
- 25 — кадрированные бригады территориальной обороны.
Уже после начала СВО дополнительно было сформировано еще шесть бригад территориальной обороны, а также семь или больше пехотных и механизированных, две специального назначения и одна аэромобильная бригада, а также два штурмовых полка. Один из них также позже был развернут в бригаду.
Из всего вышеперечисленного на фронте в настоящее время фиксируются только бригады территориальной обороны, пара танковых, две-три десантно-штурмовых, шесть-семь пехотных и механизированных бригад. Остальные соединения выпали из ежедневных сводок, и найти о них информацию становится затруднительно.
При этом нужно учитывать, что объемы западной помощи продолжают стекаться на Украину, а в Польше, Германии, Великобритании и ряде других стран идет интенсивная боевая подготовка украинских военнослужащих. В ходе этих тренировок бойцы ВСУ получают навыки твердого обращения с личным оружием, осваивают коллективное вооружение, приемы тактики, изучают вопросы медицины.
В то же самое время штабы украинской армии продолжают вырабатывать варианты решения наступательных задач, с помощью которых, как утверждает высшее руководство киевского режима, они собираются «деоккупировать» освобожденную от националистов часть Украины.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Киев ведет подготовку своей «кадровой» армии для решительных действий в период так называемой «зимней кампании», которая может начаться тогда, когда земля промерзнет до такой степени, что полностью исчезнет фактор грязи, мешающий оперативному передвижению по направлениям главных ударов.
Есть все основания полагать, что усилия ВСУ будут обращены на два направления: Сватовское — наиболее перспективное с географической точки зрения, и Запорожское — обещающее киевскому режиму политический успех в случае выхода украинских подразделений к Мелитополю или далее к Перекопу и Азовскому морю.
Нет никаких оснований считать, что российское военное командование не учитывает эти «факторы риска» и не предпринимает ответных действий. ВКС и ВМФ России продолжают парализовать энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к остановке движения поездов и, соответственно, к задержкам стратегической переброски военных грузов, оружия, техники и войск на те направления, где готовится решающее сражение предстоящей зимней кампании.