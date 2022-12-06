Власти Мали провели гуманитарную акцию для людей с ограниченными возможностями

Бамако, 6 декабря. Власти малийской коммуны Банкасс провели акцию по раздаче бытовых наборов людям с ограниченными возможностями. Об этом сообщило издание Studio Tamani.
Префект округа рассказал об акции журналистам. Около 20 граждан получили комплекты из кастрюль, чашек, мыла и отбеливателя, а также противомоскитные сетки.
Автором инициативы выступило правительство. По словам чиновников, такие действия продемонстрировали солидарность властей с жителями республики и стали шагом к победе в борьбе с бедностью и изоляцией людей с ограниченными возможностями.
Получатели помощи поблагодарили руководителей коммуны. Акция закончилась совместным молебном за мир в Мали.
Ранее представители социальных фондов республики встретились с коллегами из Буркина-Фасо. Стороны поделились опытом в сфере реализации социально-значимых проектов.
Опрос общественного мнения в Мали показал высокую поддержку переходного правительства. Свыше 90% граждан одобрили политику руководства страны.