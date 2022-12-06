В Санкт-Петербурге снова растет число заболевших COVID-19

На официальном портале Стопкоронавирус.рф. опубликованы новые данные о числе выявленных в Петербурге пациентов с диагнозом COVID-19.
Отмечается, что последние сутки в Петербурге зарегистрировано 824 новых случая инфицирования коронавирусом, что говорит о продолжении тревожной тенденции роста числа зараженных. Поясняется, что днем ранее были выявлены 807 заболевших.
При этом за прошедшие сутки в городе от коронавируса скончались 17 человек, 799 пациентов выздоровели, госпитализации подверглись 154 человека.