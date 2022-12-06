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В Санкт-Петербурге снова растет число заболевших COVID-19

Общество
В Санкт-Петербурге снова растет число заболевших COVID-19

На официальном портале Стопкоронавирус.рф. опубликованы новые данные о числе выявленных в Петербурге пациентов с диагнозом COVID-19.

Отмечается, что последние сутки в Петербурге зарегистрировано 824 новых случая инфицирования коронавирусом, что говорит о продолжении тревожной тенденции роста числа зараженных. Поясняется, что днем ранее были выявлены 807 заболевших.

При этом за прошедшие сутки в городе от коронавируса скончались 17 человек, 799 пациентов выздоровели, госпитализации подверглись 154 человека.
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