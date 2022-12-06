Власти ЦАР провели мероприятия в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом

Президент республики Фостен-Арканж Туадера, который также является председателем Национального комитета по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), выступил с посланием к властям и населению. Политик подчеркнул приверженность к противодействию распространению инфекций. Он отметил снижение общего уровня заболеваемости в государстве с 4 до 2,7%.