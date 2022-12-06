Банги, 6 декабря. Власти ЦАР провели мероприятия в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом. Об этом сообщило агентство NouvellesPlus.
Президент республики Фостен-Арканж Туадера, который также является председателем Национального комитета по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), выступил с посланием к властям и населению. Политик подчеркнул приверженность к противодействию распространению инфекций. Он отметил снижение общего уровня заболеваемости в государстве с 4 до 2,7%.
По словам национального лидера, Министерство здравоохранения ЦАР увеличит показатель охвата инфицированных граждан антиретровирусной терапией до 80% в 2023 году. Сегодня он уже составляет 66%.
Акции по информированию населения об опасностях ЗППП прошли в Банги и окрестностях. Более 40 тысяч молодых жителей республики приняли участие в осведомительной кампании.
Ранее представители Национальной программы Танзании по борьбе со СПИДом сообщили о тяжелой ситуации с распространением вируса в государстве. Более 200 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан не придерживаются терапии.