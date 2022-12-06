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На Бали нигериец изнасиловал и избил туристку после знакомства в соцсети

Происшествия
На Бали нигериец изнасиловал и избил туристку после знакомства в соцсети

Туристка из Австралии подверглась изнасилованию в отеле на юге Бали. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в курортной зоне Кут. По предварительным данным, 31-летняя женщина познакомилась в соцсети с 23-летним нигерийцем. Вместе они отправились в ночной бар, где распивали алкогольные напитки.

Позже пара поехала в номер гостиницы, забронированный на мужчину. Там злоумышленник надругался над новоиспеченной приятельницей. При нападении потерпевшая получила синяки и порезы.

Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого преступника. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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