На Бали нигериец изнасиловал и избил туристку после знакомства в соцсети

Туристка из Австралии подверглась изнасилованию в отеле на юге Бали. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в курортной зоне Кут. По предварительным данным, 31-летняя женщина познакомилась в соцсети с 23-летним нигерийцем. Вместе они отправились в ночной бар, где распивали алкогольные напитки.
Позже пара поехала в номер гостиницы, забронированный на мужчину. Там злоумышленник надругался над новоиспеченной приятельницей. При нападении потерпевшая получила синяки и порезы.
Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого преступника. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.