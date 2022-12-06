Кондиционеры везде, даже под креслом: болельщики похвалили организацию ЧМ в Катаре

Вечером, 5 декабря, завершился матч между сборными Бразилии и Южной Кореи, по результатам которого бразильцы одержали победу со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал. В следующем раунде бразильцы встретятся со сборной Хорватии, которая одолела Японию.
Игра получилась по-настоящему захватывающей, особенно для бразильских болельщиков. ФАН публикует эксклюзивные кадры с матча.
Перед началом матча бразильцы растянули баннеры в поддержку легендарного футболиста Пеле, который недавно был госпитализирован. СМИ ранее сообщали, что организм 82-летнего экс-футболиста, борющийся с множеством опухолей, перестал реагировать на химиотерапию.
А нынешний кумир бразильцев Неймар тем временем всячески оказывал знаки внимания фанатам, которые пришли поддержать команду.
Катар стал первой арабской страной, которая принимает у себя чемпионат мира по футболу. На фоне этого в СМИ активно обсуждали якобы некачественную подготовку страны к мероприятию. ФАН выяснил, что футбольные фанаты, посетившие страну, придерживаются иного мнения об организации чемпионата.
«Состояние трибун на стадионах отличное, во всех отношениях. Везде, и даже под сидениями кресел, размещены кондиционеры. На территории всего здания есть организаторы и кураторы, к которым можно обратиться за помощью. Организационные группы помогают равномерно распределять толпы на входах и выходах со стадиона», — отметил собеседник ФАН.
Автобусы и станции метро работают во время каждого матча. На территории страны организовано несколько секторов для болельщиков (фан-зоны), где любой желающий может насладиться просмотром футбола. Правительство основательно подошло к проведению мероприятия.
После официального начала мундиаля власти Катара приняли решение о запрете продажи алкогольных напитков на стадионах, чем огорчили любителей футбола. Однако приобрести напитки все же можно, но в других местах.
«Что касается запрета алкоголя, то он действует на стадионах и вокруг них. Но вот в отеле и в фан-зонах алкоголь продается», — рассказал футбольный фанат.
Ранее в авторской колонке для ФАН народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил, что Катар с умом потратил 220 млрд долларов, вложенных в подготовку чемпионата. Страна показала всему адекватному международному сообществу, что арабский мир все это время несправедливо лишали спортивного праздника.