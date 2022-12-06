Кондиционеры везде, даже под креслом: болельщики похвалили организацию ЧМ в Катаре

Катар стал первой арабской страной, которая принимает у себя чемпионат мира по футболу. На фоне этого в СМИ активно обсуждали якобы некачественную подготовку страны к мероприятию. ФАН выяснил, что футбольные фанаты, посетившие страну, придерживаются иного мнения об организации чемпионата.