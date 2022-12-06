Посол Украины в ФРГ сообщил о скорых поставках немецкого наступательного оружия ВСУ

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев сообщил о скорых поставках тяжелого наступательного вооружения немецкого производства для нужд ВСУ.
По словам дипломата Макеева, этот вопрос активно обсуждается Берлином и Киевом с привлечением ответственных представителей германского военно-промышленного комплекса. Принципиальное согласие достигнуто, сейчас согласуются временные рамки поставок и подробности логистики, подчеркнул Макеев. Он также сообщил немецкой прессе, что ВСУ необходимы танки Leopard, БМП Marder, БТР Fuchs и Dingo, выпускаемые в ФРГ.
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