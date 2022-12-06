Бастрыкин на совещании отметил рост преступлений против детей в 2022 году

Следователи в нынешнем году направили в суд более 10 тысяч уголовных дел, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Бастрыкин констатировал, что посягательства в отношении детей стали еще более безнравственными. Нередко, жертвы страдают по вине людей из ближнего круга.