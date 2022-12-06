Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бастрыкин на совещании отметил рост преступлений против детей в 2022 году

Происшествия
Бастрыкин на совещании отметил рост преступлений против детей в 2022 году

В России зафиксирован рост количества преступлений против детей. Статистику за 2022 год озвучил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин во время ведомственного совещания.

Следователи в нынешнем году направили в суд более 10 тысяч уголовных дел, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Бастрыкин констатировал, что посягательства в отношении детей стали еще более безнравственными. Нередко, жертвы страдают по вине людей из ближнего круга.

По мнению руководителя СК, преступления совершаются на почве распития спиртного, употребления наркотиков и по причине нравственной деградации.
бастрыкин дети преступления
Военкоры ФАН
Лучшие в аду