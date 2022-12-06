София Ротару публично поддержала ВСУ

Украинская певица София Ротару выступила в соцсетях с публичным заявлением о родной стране. Артистка поддержала и поблагодарила украинскую армию.
Исполнительница разместила на своей странице в одной из соцсетей фотографию с изображением украинского флага. На картинке были написаны слова поддержки ВСУ: «Наша безграничная благодарность!».
Своими действиями певица в очередной раз разочаровала русскоговорящих поклонников. В соцсетях появились гневные посты в адрес знаменитости. Некоторые поклонники и вовсе отреклись от певицы.