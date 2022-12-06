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София Ротару публично поддержала ВСУ

Шоу-бизнес
София Ротару публично поддержала ВСУ

Украинская певица София Ротару выступила в соцсетях с публичным заявлением о родной стране. Артистка поддержала и поблагодарила украинскую армию.

Исполнительница разместила на своей странице в одной из соцсетей фотографию с изображением украинского флага. На картинке были написаны слова поддержки ВСУ: «Наша безграничная благодарность!».

Своими действиями певица в очередной раз разочаровала русскоговорящих поклонников. В соцсетях появились гневные посты в адрес знаменитости. Некоторые поклонники и вовсе отреклись от певицы.
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