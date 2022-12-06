Эксперт Листовский перечислил страны ЕС с наибольшими рисками в период энергокризиса

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский назвал страны Евросоюза, которые больше всего пострадают от энергетического кризиса.
Исходя из объемов заполнения газохранилищ, запасов Европе хватит до января-февраля, приводит его слова Общественная Служба Новостей. Никаких осложнений, связанных с чрезвычайно холодной зимой, не ожидается.
Самый крупный урон энергокризис нанесет государствам Восточной Европы, поскольку они обладают меньшим запасом финансовой прочности и не успели купить необходимые объемы топлива.
Что касается таких держав, как Франция, Швеция, Финляндия и Ирландия, то их ждут локальные отключения электроэнергии. Кроме того, Германия уже возвращается к использованию угольных электростанций в виду отсутствия ветра, отметил Листовский.