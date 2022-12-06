Жителя Кронштадта задержали за стрельбу на дороге

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении водителя автомобиля Kia. По версии следствия, он затеял выяснение отношений с 44-летним прорабом, выполнявшим дорожно-строительные работы на Цитадельском шоссе, сообщает «Петроград».