Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жителя Кронштадта задержали за стрельбу на дороге

Происшествия
Жителя Кронштадта задержали за стрельбу на дороге

На Цитадельском шоссе в Кронштадте произошел дорожный инцидент, закончившийся стрельбой.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении водителя автомобиля Kia. По версии следствия, он затеял выяснение отношений с 44-летним прорабом, выполнявшим дорожно-строительные работы на Цитадельском шоссе, сообщает «Петроград».

В ходе конфликта задержанный выстрелил в прораба из газового пистолета. Агрессивный мужчина был задержан и помещен в изолятор. Расследование инцидента продолжается.
Кронштадт пистолет полиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду