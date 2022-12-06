Кристина Киршнер предстанет перед судом по делу о коррупции

Нарушения связаны с предоставлением тендеров на строительство дорог в провинции Санта-Крус, которые, согласно жалобам, были ненужными, неполными и имели завышенную стоимость. Ее покойный муж и бывший президент Аргентины Нестор Киршнер родился и продвинул свою карьеру в Санта-Крусе. Кроме того, обвинение выдвинуто против бывшего партнера Киршнер Ласаро Баеса, который стал главным бенефициаром этой схемы. Он уже был приговорен в 2021 к тюремному заключению за отмывание денег в период с 2003 по 2015 года.