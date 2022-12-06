Кристина Киршнер предстанет перед судом по делу о коррупции

Буэнос-Айрес, 6 декабря. Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес Киршнер может быть приговорена к 12 годам тюремного заключения и лишена права занимать государственные должности из-за дела о коррупции. Об этом сообщает газета Folha de São Paulo.
Ожидается, что суд вынесет вердикт 6 декабря в ходе заседания. Однако решение, скорее всего, будет обжаловано и пройдет через высшие суды в течение нескольких лет.
Прокуратура Аргентины обвинила Киршнер в том, что она, предположительно, «возглавляла преступное сообщество, занимавшееся мошенничеством и административными правонарушениями» в президентский срок с 2007 по 2015 годы.
Нарушения связаны с предоставлением тендеров на строительство дорог в провинции Санта-Крус, которые, согласно жалобам, были ненужными, неполными и имели завышенную стоимость. Ее покойный муж и бывший президент Аргентины Нестор Киршнер родился и продвинул свою карьеру в Санта-Крусе. Кроме того, обвинение выдвинуто против бывшего партнера Киршнер Ласаро Баеса, который стал главным бенефициаром этой схемы. Он уже был приговорен в 2021 к тюремному заключению за отмывание денег в период с 2003 по 2015 года.
Обвинительный приговор может вызвать негативную реакцию со стороны сторонников Киршнер в стране, переживающей затяжной экономический кризис, инфляцию, приближающуюся к 100%, и политический раскол между левыми и правыми. Это также может бросить тень на правление Альберто Фернандеса, которому предстоит тяжелая битва на всеобщих выборах в 2023 году.
Вице-президент Аргентины, как и президент, обладает конституционным иммунитетом, согласно которому она не может быть заключена в тюрьму, если не будет импичмента. Это может произойти только, если две трети Палаты депутатов предъявят ей обвинение и столько же сенаторов признают ее виновной. Кроме того, президент Аргентины «может помиловать или смягчить приговоры за преступления, относящиеся к федеральной компетенции».