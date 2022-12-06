Трихолог Татьяна Егорова назвала главный секрет ухода за волосами зимой

В зимний сезон организм человека нуждается в особой заботе. В такой период наиболее «уязвимыми» становятся волосы, которые нуждаются в специальном уходе. Это связано с тем, что они подвержены неблагоприятному воздействию внешних факторов — снега, холодного и теплого воздуха.
Врач-трихолог Татьяна Егорова рассказала корреспонденту ФАН, что нежелательно делать с волосами с наступлением холодов.
«Самое главное — не мыть волосы непосредственно перед выходом на улицу и прятать их от снега и мороза под капюшон или шапку. Также рекомендуется использовать спреи для волос с антистатическим эффектом», — объяснила Татьяна Егорова.
Использование каких-либо косметических масел и масок нежелательно в зимний сезон, поскольку под шапкой их состояние может ухудшиться.
«Тем, у кого длинные волосы, не следует выпускать их на мороз. Поскольку в межклеточном пространстве есть влага, которая кристаллизуется и разрывается. По этой причине волосы сильнее будут сечься», — рассказала врач.
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