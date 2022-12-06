Трихолог Татьяна Егорова назвала главный секрет ухода за волосами зимой

В зимний сезон организм человека нуждается в особой заботе. В такой период наиболее «уязвимыми» становятся волосы, которые нуждаются в специальном уходе. Это связано с тем, что они подвержены неблагоприятному воздействию внешних факторов — снега, холодного и теплого воздуха.