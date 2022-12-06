Политолог Сосновский разгадал послание Путина с Крымским мостом и «мерседесом» для Германии

Немецкий политолог Александр Сосновский объяснил «лучшим умам» Германии загадку российского президента Владимира Путина с Крымским мостом и «мерседесом».
Глава государства недавно посетил восстановленную после теракта переправу, которая ведет на полуостров. По Крымскому мосту российский лидер проехал за рулем автомобиля марки «Мерседес».
По словам Сосновского, Владимир Путин никогда ничего не делает просто так. В этой ситуации президент РФ послал Германии определенный сигнал.
«Принимаете вы санкции, не принимаете, а ваши машины все равно работают на нас», — расшифровал политолог послание Путина.
Эксперт добавил, что российский лидер так мог поторопить немецкие компании с возвращением в РФ. Плюс ко всему после поездки Путина на «мерседесе» Запад может начать давить на ФРГ, поскольку подумает, что Берлин заодно с Москвой.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о небольшом электромобиле, на котором Владимир Путин любит ездить во время визита в свои резиденции.