Эксперт Андрей Майборода заверил, что IT-сфера будет востребована долгое время

По словам эксперта, если пойти, например, в информационную безопасность без особого бэкграунда и уровня инвестиций в свои знания, то ничего не получится. Но если есть желание и экпертиза по стоящим рядом направлениям, можно сгенерировать ноу-хау и цифровизировать его, подчеркнул Майборода. В последующем рынок может принять это позитивно, и человек станет успешным, резюмировал спикер.