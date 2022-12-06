Эксперт Андрей Майборода заверил, что IT-сфера будет востребована долгое время

Сфера IT остается хорошей отраслью, которая еще долго будет востребована. Об этом рассказал гендиректор консалтингового агентства «Гринбизнес» и эксперт по стратегическому маркетингу Андрей Майборода на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
По словам специалиста, в IT-отрасль сложно зайти, если хочешь чего-то колоссального и в первый день. Майборода рассказал, что на позапрошлой неделе они взяли на стажировку 20 молодых студентов, еще не окончивших университет.
«У них есть какое-то базовое образование, естественно, но в первую очередь для нас значимо их мышление, идейность и возможность генерить способы решения конкретных задач. И в такой парадигме рынок, он необъятный, он очень большой», — пояснил эксперт.
Спикер добавил, что потребностей в IT-сфере очень много. Однако есть проблема, поскольку большинство компаний в отрасли стараются идти по очевидному пути, отметил гендиректор консалтингового агентства. При этом рядом есть десять свободных ниш, на которые никто не смотрит, уточнил Майборода. Поэтому область информационных технологий остается нужной.
«IT — хорошая отрасль. Востребована и будет востребована долгое время, потому что от этого зависит эффективность компаний, а эффективность — это деньги, в первую очередь», — рассказал специалист.
По словам эксперта, если пойти, например, в информационную безопасность без особого бэкграунда и уровня инвестиций в свои знания, то ничего не получится. Но если есть желание и экпертиза по стоящим рядом направлениям, можно сгенерировать ноу-хау и цифровизировать его, подчеркнул Майборода. В последующем рынок может принять это позитивно, и человек станет успешным, резюмировал спикер.