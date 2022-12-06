Стало известно, как сложилась карьера актера Виктора Бычкова

Актер Виктор Бычков сыграл егеря Кузьмича в известном фильме «Особенности национальной охоты». После съемок в картине популярность артиста начала расти. До сих пор он часто появляется на экранах телевизоров.
До роли егеря в «Особенностях национальной охоты» Бычков снимался в фильмах «Взять живым» и «Последний побег». Затем он сыграл в более чем в 100 проектах и начал работать на телевидении.
Сейчас актер продолжает карьеру в театре и кино. Его часто приглашают сниматься в сериалах. Последними работами Бычкова стали «Полярный» и «Жуки», сообщает РБК.