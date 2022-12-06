События в Донбассе на 16:00 6 декабря: ВС России наступают под Лиманом, над ДНР сбит МиГ-29 ВВС Украины

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Минобороны РФ сообщает об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Спорного, Курдюмовки и Марьинки, в результате чего были уничтожены более 60 солдат противника и пять бронированных машин.
Также ударами артиллерии и авиации сорвано наступление ВСУ на Владимировку и Новодаровку юго-западнее Донецка. Украинская армия потеряла более 30 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
В районе Андреевки уничтожена радиолокационная станция зенитного комплекса С-300, а над Ясеновым сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины.
Луганская Народная Республика
В минувшие сутки российские войска успешно наступали на Лиманском направлении, отбив у противника новые позиции. При этом уничтожены более 80 солдат ВСУ, два танка и пять единиц легкой военной техники.
На Купянском направлении сорвано наступление украинской армии на Куземовку. Упреждающим огнем артиллерии ликвидированы до 65 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и пикап.
Созданная правительством ЛНР специальная комиссия одобрила выделение финансовой компенсации 144 жителям Первомайска и прилежащих районов за утрату жилья в ходе боевых действий. В то же время «Фонд развития территорий» доставил в город седьмую партию стройматериалов. Они выдаются для самостоятельного ремонта домов тем, кто предварительно обратился в отдел по восстановлению инфраструктуры.