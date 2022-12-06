События в Донбассе на 16:00 6 декабря: ВС России наступают под Лиманом, над ДНР сбит МиГ-29 ВВС Украины

Созданная правительством ЛНР специальная комиссия одобрила выделение финансовой компенсации 144 жителям Первомайска и прилежащих районов за утрату жилья в ходе боевых действий. В то же время «Фонд развития территорий» доставил в город седьмую партию стройматериалов. Они выдаются для самостоятельного ремонта домов тем, кто предварительно обратился в отдел по восстановлению инфраструктуры.