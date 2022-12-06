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События в Донбассе на 16:00 6 декабря: ВС России наступают под Лиманом, над ДНР сбит МиГ-29 ВВС Украины

Весь мир
События в Донбассе на 16:00 6 декабря: ВС России наступают под Лиманом, над ДНР сбит МиГ-29 ВВС Украины

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.

Донецкая Народная Республика

Минобороны РФ сообщает об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Спорного, Курдюмовки и Марьинки, в результате чего были уничтожены более 60 солдат противника и пять бронированных машин.

Также ударами артиллерии и авиации сорвано наступление ВСУ на Владимировку и Новодаровку юго-западнее Донецка. Украинская армия потеряла более 30 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В районе Андреевки уничтожена радиолокационная станция зенитного комплекса С-300, а над Ясеновым сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины.

Врио ДНР Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными по схеме 60 на 60. Мероприятие уже состоялось, российские военнослужащие вывозятся в тыл для получения медицинской и психологической помощи.

События в Донбассе на 16:00 6 декабря: ВС России наступают под Лиманом, над ДНР сбит МиГ-29 ВВС Украины

Луганская Народная Республика

В минувшие сутки российские войска успешно наступали на Лиманском направлении, отбив у противника новые позиции. При этом уничтожены более 80 солдат ВСУ, два танка и пять единиц легкой военной техники.

На Купянском направлении сорвано наступление украинской армии на Куземовку. Упреждающим огнем артиллерии ликвидированы до 65 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и пикап.

Созданная правительством ЛНР специальная комиссия одобрила выделение финансовой компенсации 144 жителям Первомайска и прилежащих районов за утрату жилья в ходе боевых действий. В то же время «Фонд развития территорий» доставил в город седьмую партию стройматериалов. Они выдаются для самостоятельного ремонта домов тем, кто предварительно обратился в отдел по восстановлению инфраструктуры.
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