Новая «куча Беглова» из снега и реагентов появилась в Петербурге

Первый мощный снегопад обрушился на Северную столицу 6 декабря, однако неубранные осадки уже принесли немало проблем жителям. Накануне утром автомобилисты застряли в восьмибалльных пробках после ночной метели. При этом на улицах практически не было видно уборочной техники.