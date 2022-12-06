Новая «куча Беглова» из снега и реагентов появилась в Петербурге

Первые неубранные сугробы начали появляться в Санкт-Петербурге с приходом снегопадов. Горожане публикуют соответствующие фото в социальных сетях.
Гора из снега и реагентов выросла на Народной улице. Еще по прошлогоднему опыту петербуржцы именуют подобные грязные сугробы «кучами Беглова». Фото новой снежной горы присылают в том числе пользователи Telegram.
Первый мощный снегопад обрушился на Северную столицу 6 декабря, однако неубранные осадки уже принесли немало проблем жителям. Накануне утром автомобилисты застряли в восьмибалльных пробках после ночной метели. При этом на улицах практически не было видно уборочной техники.
Прошлой зимой в городе на Неве наблюдалась аналогичная ситуация. В этом году команда губернатора Петербурга Александра Беглова снова демонстрирует неготовность к ликвидации последствий стихии.