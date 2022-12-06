«Нашего роста нам не простили»: гендиректор ФАН рассказал студентам о борьбе Запада с российскими СМИ

Евгений Зубарев рассказал, что главной задачей Федерального агентства новостей с 2014 года было противостояние в информационной войне. Компания покупала рекламу на Facebook✱ и Google, но стоило цифрам просмотров начать расти в геометрической прогрессии, как против медиа началась настоящая война. Все новости на YouTube были просто удалены, а некогда объективные Google News стали показывать только удобную им информацию, игнорируя факты.