«Нашего роста нам не простили»: гендиректор ФАН рассказал студентам о борьбе Запада с российскими СМИ

Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев выступил перед молодыми журналистами в рамках студенческого форума «МедиаСтарт». Он рассказал о становлении ФАН и о том, как «коллективный Запад» борется с российскими средствами массовой информации.
Евгений Зубарев рассказал, что главной задачей Федерального агентства новостей с 2014 года было противостояние в информационной войне. Компания покупала рекламу на Facebook✱ и Google, но стоило цифрам просмотров начать расти в геометрической прогрессии, как против медиа началась настоящая война. Все новости на YouTube были просто удалены, а некогда объективные Google News стали показывать только удобную им информацию, игнорируя факты.
«Сейчас любой человек может открыть Google News и «Яндекс.Новости» и увидеть странное: половину новостей «Яндекс.Новостей» вы не увидите в Google News и наоборот. То есть люди формируют совершенно разную картину дня. А ведь, как правило, поисковая машина — это то, чем пользуются в первую очередь, потому что это удобно, не надо обращаться к конкретным источникам. В общем, вся эта история привела нас к тому, что на самом деле надо более энергично работать», — подытожил Зубарев.
Евгений Зубарев привел пример ситуацию, когда западные СМИ сфокусировались на якобы происходившем вмешательстве России в американские выборы, при этом не приводя никаких доказательств.
«Нас обвинили в том, что это мы выбрали в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Помните, там выборы проходили? Чтобы вы понимали, мы «выбрали нашего Трампушку, потому что он хороший». Я сейчас не буду говорить, правда ли, что мы выбрали Трампа, потому что, честно говоря, если говорить об эффективности этой истории, то они сами потом провели расследование, и закончилось все примерно в 2019 году с прокурором. Они признали, что вложения были минимальными, порядка $50 000, а эффект был прямо от души. Мы очень этим гордились, потому что действительно приятно, что в стране, которая называет себя самой большой и крупной, мы можем вот так повлиять», — пошутил генеральный директор ФАН.
На форуме обсуждалось, как начинающие журналисты могут формировать свой профессиональный бренд. В рамках круглого стола спикеры представляли свои медиа и дискутировали с присутствующими. В обсуждениях приняли участие руководители студенческих СМИ и медиацентров, специалисты по проектной деятельности, представители Росмолодежи и руководители порталов для старшеклассников.
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