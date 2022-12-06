Каждый шестой британец страдает депрессией из-за энергетического кризиса в стране

Каждый шестой житель Великобритании столкнулся с симптомами расстройства в той или иной степени. Чаще всего признаки депрессии проявляются у экономически неактивных из-за болезни людей (59%), у тех, кто ограничен в возможностях (35%) и у проживающих в неблагоприятных районах Англии (25%).