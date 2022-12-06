Каждый шестой британец страдает депрессией из-за энергетического кризиса в стране

Около четверти жителей Великобритании испытывают серьезные трудности с оплатой счетов, а у 16% людей развилась депрессия, сообщили в Бюро национальной статистики страны (ONS).
Ситуация в Европе отразилась на многих гражданах. Около 24% людей, которые сообщили о трудностях с оплатой счетов, заметили у себя признаки депрессии.
Британцы, заявившие, что им стало тяжелее выделять средства на аренду или ипотеку, в 27% случаях испытывали тяжелые или умеренные симптомы расстройства. Также от депрессии страдали 32% граждан, которым пришлось взять кредиты.
Каждый шестой житель Великобритании столкнулся с симптомами расстройства в той или иной степени. Чаще всего признаки депрессии проявляются у экономически неактивных из-за болезни людей (59%), у тех, кто ограничен в возможностях (35%) и у проживающих в неблагоприятных районах Англии (25%).