Выбрав вхождение в НАТО, Финляндия стремительно начнет терять суверенитет и развитую экономику, попав под контроль англосаксов. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился экс-сенатор Франц Клинцевич.
Бывший сенатор Франц Клинцевич предрек Хельсинки попадание под прямое управление Вашингтона. Вхождение в Североатлантический альянс накладывает серьезные ограничения на свободное политическое волеизъявление его членов.
«Полученные субъектность и суверенитет из рук Российской Федерации Финляндия потеряет с момента вступления в НАТО. Потом потеряет и экономику, став придатком в геополитической игре Соединенных Штатов Америки», — отметил эксперт.
Специалист уличил хельсинское руководство в непонимании сущности Вашингтона. США распространяют собственную власть путем подчинения государственных образований, пользуясь преступными методами.
«Европа точно потеряет свою субъектность и будет по-другому разговаривать и выстраивать отношения с Россией. Ее хозяин — это не миролюбивая свободная и крайне нравственная Россия, а циничные, грязные, с криминальной психологией англосаксы. Для того чтобы понимать, что такое Соединенные Штаты, надо знать, как и какими людьми они создавались. Прошло уже более двухсот лет. А криминальная психология и подходы остались. Мы видим это на примере индейцев или отношений с вассалами. Скоро и Финляндия поймет, но будет поздно», — констатировал Клинцевич.
Эксперт полагает, что решение Хельсинки о добровольной сдаче суверенитета Вашингтону не способно остановить процесс освобождения России от западного колониализма.
«Благодаря этим глупостям, мы только возродимся и станем сильнее, могучее. Возможно, по доброте своей где-то поможем. Я отношусь к той категории людей с русским менталитетом, которые зла не помнят, но мы все записываем», — резюмировал экс–сенатор.
Ранее политолог Дмитрий Бабич назвал Александра Невского объединяющей фигурой для России. Культ князя, защитившего восточнославянские земли от нашествия западных милитаристов, оказался вновь актуальным.