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Экс-сенатор Клинцевич: Финляндия потеряет суверенитет с момента вступления в НАТО

Весь мир
Экс-сенатор Клинцевич: Финляндия потеряет суверенитет с момента вступления в НАТО

Выбрав вхождение в НАТО, Финляндия стремительно начнет терять суверенитет и развитую экономику, попав под контроль англосаксов. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился экс-сенатор Франц Клинцевич.

Сегодня держава празднует свой День независимости. Республика обрела суверенитет 6 декабря 1917 года в результате большевистской революции и свержения монархии в Российской империи.

Бывший сенатор Франц Клинцевич предрек Хельсинки попадание под прямое управление Вашингтона. Вхождение в Североатлантический альянс накладывает серьезные ограничения на свободное политическое волеизъявление его членов.

«Полученные субъектность и суверенитет из рук Российской Федерации Финляндия потеряет с момента вступления в НАТО. Потом потеряет и экономику, став придатком в геополитической игре Соединенных Штатов Америки», отметил эксперт.
Экс-сенатор Клинцевич: Финляндия потеряет суверенитет с момента вступления в НАТО

Специалист уличил хельсинское руководство в непонимании сущности Вашингтона. США распространяют собственную власть путем подчинения государственных образований, пользуясь преступными методами.

«Европа точно потеряет свою субъектность и будет по-другому разговаривать и выстраивать отношения с Россией. Ее хозяин — это не миролюбивая свободная и крайне нравственная Россия, а циничные, грязные, с криминальной психологией англосаксы. Для того чтобы понимать, что такое Соединенные Штаты, надо знать, как и какими людьми они создавались. Прошло уже более двухсот лет. А криминальная психология и подходы остались. Мы видим это на примере индейцев или отношений с вассалами. Скоро и Финляндия поймет, но будет поздно», констатировал Клинцевич.

Эксперт полагает, что решение Хельсинки о добровольной сдаче суверенитета Вашингтону не способно остановить процесс освобождения России от западного колониализма.

«Благодаря этим глупостям, мы только возродимся и станем сильнее, могучее. Возможно, по доброте своей где-то поможем. Я отношусь к той категории людей с русским менталитетом, которые зла не помнят, но мы все записываем», — резюмировал экс–сенатор.

Ранее политолог Дмитрий Бабич назвал Александра Невского объединяющей фигурой для России. Культ князя, защитившего восточнославянские земли от нашествия западных милитаристов, оказался вновь актуальным.
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