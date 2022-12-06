Пятерка новейших малых ракетных кораблей Балтийского флота вышла в море

Двумя «Буянами-М» и тремя «Каракуртами» планы Минобороны РФ по обновлению «парка» балтийских МРК отнюдь не исчерпывались. Для Балтфлота в 2016-2018 годах на Зеленодольском заводе имени Горького заложили два МРК проекта 21631 («Град» и «Наро-Фоминск»), а на «Пелле» — четыре МРК проекта 22800 («Козельск», «Охотск», «Вихрь», «Буря»). С вводом в строй этих вымпелов, старенькие «Оводы» можно будет с чистой совестью «отправить на пенсию», ибо в составе Балтфлота уже окажутся одиннадцать новейших МРК (четыре «Буяна-М» и семь «Каракуртов») с суммарным залпом в 88 ракет. Мощь? Еще какая! Особенно — с учетом способности «Калибров» оснащаться не только конвенциональной, но и ядерной боевой частью.