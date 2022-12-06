Пятерка новейших малых ракетных кораблей Балтийского флота вышла в море

Малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота, среди которых пять — носители крылатых ракет «Калибр», вышли в море для выполнения учебно-боевых задач. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Балтфлота.
Казалось бы — рядовая, можно даже сказать «служебная» новость. Но на самом деле она является доказательством очень важного процесса — обновления корабельного состава Балтийского флота. Причем, обновления в сегменте современных вымпелов, вооруженных ракетным комплексом «Калибр-НК».
В свете текущей непростой внешнеполитической обстановки, насыщение оперативно-стратегического объединения Военно-морского флота России на Балтийском море новейшими «калиброносцами», способными высокоточными ракетами поражать цели на удалении свыше 1500 км, является весьма значимым фактором укрепления обороноспособности нашего государства.
Нужна замена для балтийских «Оводов»
Наиболее массовыми носителями «Калибров» в составе ВМФ России являются малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») и проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Историю появления этих вымпелов и их ТТХ я уже ранее описывал, так что здесь остановлюсь лишь на самой главной характеристике новейших МРК — их огневой мощи. И «Буяны-М», и «Каракурты» оснащены универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК), являющегося основой ракетного комплекса «Калибр-НК». Каждый МРК несет восемь установок вертикального пуска, по замыслу российских конструкторов способных использовать широкую номенклатуру ракет — дозвуковых крылатых большой дальности (получивших название «Калибр»), сверхзвуковых противокорабельных («Ониксы») и даже гиперзвуковых противокорабельных («Цирконы»). Думаю, всем понятно, насколько возрастает ударный потенциал флота даже с появлением одного МРК, а уж если их несколько…
Меж тем вплоть до недавнего времени Балтийский флот в своем составе не имел ни одного «калиброносца», а все МРК Балтфлота относились к кораблям советского проекта 1234.1 (шифр «Овод»), вооруженным устаревшим ко второму десятилетию XXI века противокорабельным ракетным комплексом П-120 «Малахит», принятым на вооружение еще в 1972 году. Дальность дозвуковых ракет «Малахита» не превышала 150 км и они не имели возможности поражать наземные цели.
Словом, балтийские «Оводы» срочно требовали замены. Еще больше эта проблема актуализировалась после госпереворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны на юго-востоке Украины, что привело к резкому охлаждению отношений стран Запада с РФ. Далее игнорировать отсутствие в составе Балтфлота «калиброносцев», способных заметно охладить горячие головы западных «ястребов», Москва не могла — в 2015 году на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили два «Каракурта» — головной «Ураган» и первый серийный «Тайфун». Впоследствии МРК были переименованы в «Мытищи» и «Советск».
Поскольку строительство «Каракуртов» столкнулось с трудностями в части оснащения МРК отечественной главной энергетической установкой, было принято решение срочно перебросить на Балтику с Черного моря два «Буяна-М» — «Зеленый Дол» и «Серпухов». Два эти МРК проекта 21631 совершили переход из Севастополя в Балтийск в октябре 2016 года, став тем самым первыми «калиброносцами» в составе Балтфлота. Внезапное появление на Балтике двух «Буянов-М», ранее отметившихся успешными пусками «Калибров» по объектам джихадистов в Сирии, наделало немало шума в западных СМИ.
«Европа оказалось под прицелом путинских "Калибров"!» — бесновалась иностранная пресса.
Пока европейские корреспонденты корпели над придумыванием скандальных заголовков, судостроители «Пеллы» продолжали строить «Каракурты», так что к концу ноября 2020 года Балтфлот, помимо двух «Буянов-М», располагал еще и тремя МРК проекта 22800 — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово» (бывший «Шквал»). Именно эта пятерка «калиброносцев» с суммарным залпом в 40 ракет и является главными героями новости, с которой я начал этот текст.
Строительство «калиброносцев» продолжается
Двумя «Буянами-М» и тремя «Каракуртами» планы Минобороны РФ по обновлению «парка» балтийских МРК отнюдь не исчерпывались. Для Балтфлота в 2016-2018 годах на Зеленодольском заводе имени Горького заложили два МРК проекта 21631 («Град» и «Наро-Фоминск»), а на «Пелле» — четыре МРК проекта 22800 («Козельск», «Охотск», «Вихрь», «Буря»). С вводом в строй этих вымпелов, старенькие «Оводы» можно будет с чистой совестью «отправить на пенсию», ибо в составе Балтфлота уже окажутся одиннадцать новейших МРК (четыре «Буяна-М» и семь «Каракуртов») с суммарным залпом в 88 ракет. Мощь? Еще какая! Особенно — с учетом способности «Калибров» оснащаться не только конвенциональной, но и ядерной боевой частью.
Добавлю, что работы по скорейшему вводу в строй предназначенных для пополнения Балтфлота МРК продолжаются и во время СВО. Так, например, 16 ноября 2022 года экипаж «Бури» в ходе испытаний МРК приступил к проверке артиллерийского вооружения с выполнением стрельбы на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей.
3 декабря МРК «Град» в ходе государственных испытаний выполнил зенитные ракетные стрельбы по воздушной цели из корабельного комплекса управляемого вооружения «Гибка», а также артиллерийские стрельбы из 100-мм универсальной корабельной артустановки А-190.
Ну, а 5 декабря в российских СМИ появилось сообщение, что в грядущую пятницу 9 декабря в Зеленодольске будет спущен МРК «Наро-Фоминск».