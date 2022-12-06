Путин поручил расширить лимиты долга для получения права на внесудебное банкротство

Речь идет о необходимости увеличить максимальный порог, при котором можно инициировать личное банкротство, с 500 тысяч рублей до 1 млн. Что касается минимальной ставки, ее, наоборот, предлагает понизить с 50 тысяч до 25 тысяч рублей.