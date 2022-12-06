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Путин поручил расширить лимиты долга для получения права на внесудебное банкротство

Экономика
Путин поручил расширить лимиты долга для получения права на внесудебное банкротство

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком внести до 1 июня 2023 года изменения в закон о внесудебной процедуре банкротства граждан, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о необходимости увеличить максимальный порог, при котором можно инициировать личное банкротство, с 500 тысяч рублей до 1 млн. Что касается минимальной ставки, ее, наоборот, предлагает понизить с 50 тысяч до 25 тысяч рублей.

Процедура банкротства во внесудебном порядке будет осуществляться через многофункциональные центры (МФЦ).

Также Путин дополнительно поручил сократить с 10 до 5 лет срок, при котором возможно повторное внесудебное банкротство.
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