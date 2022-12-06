Британский наемник рассказал о рекордном уровне коррупции в украинской армии

Британец сообщил журналистам о систематическом дезертирстве своих сослуживцев, о вопиющей некомпетентности командования ВСУ, а также о крупных хищениях и постоянном воровстве в украинской армии. По словам Макдональда, он лично был свидетелем «исчезновения» нескольких грузовиков с оружием, в том числе с 84 штурмовыми винтовками, пулеметами M240, боеприпасами и ПТРК Javelin. Все это вооружение могло попасть криминальным группировкам или стать контрабандой, предупредил британский наемник.