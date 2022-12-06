Политолог Ломанов: между Китаем и США развязалась третья война

Китай уже вступил в третью войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщил политолог и китаист Александр Ломанов.
В разговоре с «Лентой.ру» эксперт отметил, что Пекин и Вашингтон параллельно ведут сразу три противостояния. При экс-президенте США Дональде Трампе началась торговая война, а при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене — технологическая и инновационная. Соединенные Штаты пытаются перекрыть для КНР доступ к вершинам науки и техники.
«И сейчас начинается третья война, война идеологическая», — отметил Ломанов.
Ранее сообщалось, что в КНР выразили протест США из-за доклада американского военного ведомства о развитии армии Китая.