Политолог Ломанов: между Китаем и США развязалась третья война

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт отметил, что Пекин и Вашингтон параллельно ведут сразу три противостояния. При экс-президенте США Дональде Трампе началась торговая война, а при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене — технологическая и инновационная. Соединенные Штаты пытаются перекрыть для КНР доступ к вершинам науки и техники.