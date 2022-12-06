Звездный адвокат Добровинский рассказал, грозит ли ответственность Лепсу за драку в баре

Адвокат Александр Добровинский по праву называется «звездным» — он работал вместе с Филиппом Киркоровым, Анастасией Волочковой, Юлией Барановской и другими медийными личностями. В беседе с ФАН юрист прокомментировал драку певца Григория Лепса в баре.
Адвокат считает непростой скандальную историю с Григорием Лепсом. Он призвал дождаться официального заявления от правоохранительных органов.
«Вы были на месте, слышали разговор? Мы не знаем, что произошло, из-за чего возник инцидент, и не знаем, чем он закончился. Поэтому оставим это на мнение суда, если он будет», — поделился своим мнением Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом ФАН.
По видеозаписям, которые разошлись в социальных сетях, нельзя установить инициатора конфликта. На них либо нет вообще, либо частично отсутствует звук.
«Я не вижу из записи возбуждения уголовного дела, если оно произойдет по отношению к Григорию Лепсу. Ему ничего не грозит. Там есть какой-то человек с пакетом полиэтиленовым, который действительно наносит удар, я не знаю кто это. Мы не знаем, как это происходило», — поделился своей личной оценкой юрист.
При этом Добровинский допустил сотрудничество с Лепсом, в случае если певцу понадобится помощь юриста.
Напомним, что Григорий Лепс подрался в петербургском баре с одним из посетителей после концерта в Ледовом дворце 2 декабря. Точные причины инцидента пока не установлены.