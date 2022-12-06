Малышева назвала два напитка, которыми нельзя запивать антибиотики

Такие препараты нельзя запивать всем подряд. Например, кефир и молоко не подходят для этих целей, рассказали врач-терапевт Елена Малыша и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале». В молоке и кефире содержится кальций. Он блокирует всасывание антибиотиков. Такие препараты нужно запивать исключительно водой, отметили врачи.