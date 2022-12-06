Малышева назвала два напитка, которыми нельзя запивать антибиотики

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега Андрей Продеус развеяли популярный миф об употреблении антибиотиков.
Такие препараты нельзя запивать всем подряд. Например, кефир и молоко не подходят для этих целей, рассказали врач-терапевт Елена Малыша и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале». В молоке и кефире содержится кальций. Он блокирует всасывание антибиотиков. Такие препараты нужно запивать исключительно водой, отметили врачи.
Врач Зарема Тен ранее напомнила об опасности употребления антибиотиков без назначения. Подобные препараты может назначать только врач. К тому же перед тем, как их употреблять, нужно сдать анализ крови.