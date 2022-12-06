В Омске 34-летняя клиентка внезапно скончалась во время тренировки в фитнес-центре

Очередное занятие спортом в фитнес-клубе Super Club обернулось гибелью для 34-летней жительницы Омска. Происшествие случилось в оздоровительном учреждении на улице 70 лет Октября, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
В ходе первичного осмотра эксперты-криминалисты не зафиксировали на теле женщины признаков насильственной гибели. Предварительно, причиной ее смерти могла стать аневризма головного мозга.
Точные обстоятельства случившегося станут известны по результатам процессуальной проверки. При наличии оснований сотрудники регионального СК возбудят уголовное дело.
Накануне ребенок скончался после госпитализации из спортзала школы на юго-западе Москвы, передавало издание A42.RU.