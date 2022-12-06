Конкурентка для корги-отряда: мурманскую сотрудницу МЧС сопровождает на работу собака из приюта

Александра Веремей работает в пресс-службе МЧС по Мурманской области. Из-за ненормированного рабочего графика девушке приходится брать с собой на службу верного пса по кличке Фрося. Питомец быстро освоился на новом месте и стал частью пожарной «семьи».
Александру всегда волновала судьба животных, которые оказались в трудной жизненной ситуации и потеряли хозяев.
«Когда-то я познакомилась с одной удивительной женщиной, хозяйкой приюта для бездомных животных. Я стала регулярно посещать стены приюта, помогать с животными, по хозяйству, что-то прибрать, с кем-то прогуляться в лес. Там и встретила Фросю, решила забрать ее», — вспоминает заместитель начальника отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Веремей.
Из-за ненормированного рабочего графика девушка не могла проводить много времени со своим питомцем. Чтобы Фрося не скучала дома одна, Александра начала брать ее с собой в пожарную часть.
«Работать я могу и днем, и ночью, и вечером, в любое время суток. Поэтому, чтобы ей не было грустно, мне ее проще всегда брать с собой», — рассказала она.
Коллеги Александры быстро прониклись теплыми чувствами к его собачке. Сама Фрося тоже привязалась к спасателям и вольготно чувствует себя среди пожарных машин.
«Мое настроение Фрося точно улучшает. Думаю, что и нашему коллективу, и пожарным. Когда мы проходим с Александрой и Фросей по коридору или заходим в гараж, все сразу отвлекаются, начинают гладить, спрашивают что-то про нее», — поделилась начальник отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.
Хотя пес и не числится в штате спецслужбы, новоиспеченному «сотруднику» подарили фирменный костюм с нашивкой МЧС России. Возможно, однажды Фросе доведется проявить себя в роли спасателя.