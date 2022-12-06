США и Евросоюз могут обложить китайские сталь и алюминий новыми пошлинами

США и Евросоюз планируют ввести новые тарифы на сталь и алюминий из Китая, сообщает Bloomberg.
Данная мера рассматривается в рамках борьбы с изменениями климата. Ее цель — сокращение избыточной нормы производственных мощностей и выбросов углекислого газа. Новые тарифы возможны не только в отношении КНР, но и применительно к другим производителям аналогичной продукции.
Пока остается неясным, какие именно юридические обоснования будут у администрации президента Джо Байдена для введения новых пошлин. Ожидается, что соглашение с ЕС по этому вопросу будет достигнуто не раньше конца 2023 года.