Мошенник обманул звезду сериала «Ранетки» Алену Галлиардт на 170 тысяч рублей

Актриса Алена Галлиардт, снимавшаяся в сериале «Ранетки», пострадала от действий мошенника. Злоумышленник обманул артистку на 170 тысяч рублей.
По словам звезды «Ранеток», ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником управления МВД. Он сообщил Галлиардт, что за ней числится долг в 170 тысяч рублей.
Мошенник пригрозил актрисе нарядом полиции и СИЗО и заявил, что она обязана погасить задолженность в ближайшее время. Злоумышленник вызвался «помочь» артистке и попросил ее паспортные данные и данные карты.
После этого связь оборвалась. Дозвониться до незнакомца Галлиардт не смогла. Звезда «Ранеток» собирается подавать заявление в полицию, передает РЕН ТВ.