Марина Кравец и Гарик Мартиросян стали ведущими нового музыкального шоу на ТНТ

Звезды Comedy Club Гарик Мартиросян и Марина Кравец стали ведущими нового шоу канала ТНТ. Артисты будут вести музыкальный проект «Конфетка».
Участниками шоу станут непрофессиональные музыканты, известные узкому кругу пользователей Сети. Благодаря «Конфетке» их могут заметить на высоком уровне.
В каждом выпуске будут сниматься по пять любителей и знаменитых артистов. Звезды исполнят работы новичков в новой аранжировке.
Оценивать выступления на шоу будут эксперты. Зрители проекта определят, кто достоин главного денежного приза, сообщает RT. Премьера шоу с Мартиросяном и Кравец в роли ведущих состоится в 2023 году.