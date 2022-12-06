«ФАН повсюду»: что происходит в Турции

Турецкий институт статистики в ноябре 2022 года заявил, что инфляция в стране начала снижение, сократившись до 84,4% в годовом исчислении. Месяцем ранее она достигала 85,5%. Как считают в Турции, в эпоху спада мировой экономики это весьма неплохо. Несмотря на внутренние проблемы, Анкара готовится провести наземную операцию в Сирии ― вслед за воздушной операцией «Коготь-Меч», которой отреагировала на теракт в центре Стамбула.