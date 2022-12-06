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«ФАН повсюду»: что происходит в Турции

Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Турции

Турецкий институт статистики в ноябре 2022 года заявил, что инфляция в стране начала снижение, сократившись до 84,4% в годовом исчислении. Месяцем ранее она достигала 85,5%. Как считают в Турции, в эпоху спада мировой экономики это весьма неплохо. Несмотря на внутренние проблемы, Анкара готовится провести наземную операцию в Сирии ― вслед за воздушной операцией «Коготь-Меч», которой отреагировала на теракт в центре Стамбула.

О том, что происходит в Турецкой Республике, рассказывает Яшар Ниязбаев, главный редактор МК в Турции и автор Telegram-канала «Повестка дня Турции».

В выпуске:

― от чего будет зависеть начало сухопутной операции ВС Турции в Сирии;

― каковы отношения сейчас у Турции с США;

― от чего зависят поставки оружия из Турции Киеву;

― кого министр внутренних дел обвинил в причастности к ноябрьскому теракту;

― почему руководство Турции пренебрегало проблемой инфляции;

― какие рычаги могла использовать Анкара для борьбы с ростом цен;

― что думает об инфляции лично Эрдоган;

― почему Турция сократила импорт энергоресурсов из России;

― есть ли у Турции избыток газа;

― как изменился товарооборот между Россией и Турцией в 2022 году;

― что происходит с соглашением по «зерновому коридору»;

― и какова роль и выгода Турции в «зерновой сделке».

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в мобильных приложениях.
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