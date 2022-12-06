Экономист Мильчакова рассказала, сколько будет стоит доллар и евро в конце года

С начала декабря рубль падает по отношению к доллару и евро, теряя уже более 2% к каждой из этих мировых резервных валют. В середине декабря произойдут несколько важных событий, которые будут иметь значения для дальнейшей динамики рубля. Об этом ФАН рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Так, 14 декабря ФРС объявит своё решение по процентным ставкам. Мы ожидаем, что процентные ставки будут повышены в декабре не более чем на 0,5 процентного пункта, и в случае именно такого решения, отражающего некоторое замедление темпов повышения процентных ставок, доллар может краткосрочно упасть, в том числе и по отношению к рублю. Но многое будет зависеть от характера комментариев ФРС», — пояснила Наталья Мильчакова.
По ее словам, 15 декабря решение по процентным ставкам будет принимать ЕЦБ. Скорее всего, ЕЦБ тоже замедлит темпы повышения ставок, повысив их на 0,5 процентного пункта, так как инфляция в еврозоне в ноябре немного замедлила рост.
«Соответственно, курс евро может отреагировать на небольшое «смягчение» политики ЕЦБ краткосрочной коррекцией вниз. А 16 декабря свое решение по ключевой процентной ставке объявит совет директоров ЦБ РФ. Мы ожидаем, что российский регулятор примет решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, но реакция рубля, скорее всего, будет зависеть уже от сопроводительных комментариев и прогнозов ЦБ РФ. Если ЦБ РФ подтвердит прогнозы по существенному замедлению темпов инфляции в 2023 году, рубль может укрепиться», — добавила Наталья Мильчакова.
По ее словам, к концу месяца вступает в действие традиционный фактор налогового периода, который работает обычно на укрепление рубля, если только не происходит никаких негативных внешних событий. 30 декабря Росстат опубликует данные по годовой инфляции в России за 2022 год, и если эти данные совпадут с прогнозом (не выше 13%), то после праздников рубль может укрепиться.
«На ослабление рубля может по-прежнему работать негативный внешний фон (геополитика, санкции, новые вспышки коронавируса и т. д.). Мы ожидаем, что в середине декабря — первой половине января доллар может колебаться в рамках 60-65 рублей, а евро — в диапазоне 63-69 рубля», — заключила Наталья Мильчакова.
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