Экономист Мильчакова рассказала, сколько будет стоит доллар и евро в конце года

По ее словам, к концу месяца вступает в действие традиционный фактор налогового периода, который работает обычно на укрепление рубля, если только не происходит никаких негативных внешних событий. 30 декабря Росстат опубликует данные по годовой инфляции в России за 2022 год, и если эти данные совпадут с прогнозом (не выше 13%), то после праздников рубль может укрепиться.