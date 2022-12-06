Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Донецкие театры встали на учет в ФНС России

Общество
Донецкие театры встали на учет в ФНС России

Театры Донецкой Народной Республики получили официальную регистрацию в России. Культурным учреждениям присвоены идентификационные номера 93 региона.

Источник в ФНС РФ сообщил Федеральному агентству новостей, что Межрайонная инспекция ФНС России №3 провела регистрацию в ДНР. Теперь театры республики официально встали на учет в стране.

Недавно стало известно, что Минобороны РФ организовало доставку писем российским военнослужащим, принимающим участие в СВО на Украине. Ведомство сообщило, что отправить посылку бойцам можно в любом отделении «Почты России».
фнс рф донецк театр днр
Военкоры ФАН
Лучшие в аду