Бывший депутат Рады Кива назвал визит Зеленского в Донбасс оплеухой главкому ВСУ Залужному

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Донбасс стала оплеухой для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По словам политика, украинский лидер пытается показать себя «героем» в зоне боевых действий, в то время как главком представляется «трусом в кабинете».
«Приезд Зеленского в Донбасс — очередная оплеуха Залужному, с которым идет непримиримая война за власть», — написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что глава украинского государства посетил город Славянск, который находится в зоне боевых действий в Донбассе. Там Зеленский на видео поздравил киевских силовиков с Днем ВСУ.