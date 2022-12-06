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Бывший депутат Рады Кива назвал визит Зеленского в Донбасс оплеухой главкому ВСУ Залужному

Политика
Бывший депутат Рады Кива назвал визит Зеленского в Донбасс оплеухой главкому ВСУ Залужному

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Донбасс стала оплеухой для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам политика, украинский лидер пытается показать себя «героем» в зоне боевых действий, в то время как главком представляется «трусом в кабинете».

«Приезд Зеленского в Донбасс — очередная оплеуха Залужному, с которым идет непримиримая война за власть», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства посетил город Славянск, который находится в зоне боевых действий в Донбассе. Там Зеленский на видео поздравил киевских силовиков с Днем ВСУ.
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