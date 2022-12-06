Под Новосибирском 17-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве таксиста

По версии правоохранителей, вечером 4 декабря юноша вызвал автомобиль такси в один из населенных пунктов Барабинского района. В дороге злоумышленник достал нож и трижды ударил 62-летнего водителя в область шеи и головы. После этого несовершеннолетний прорезал заднее колесо машины и скрылся.