Под Новосибирском 17-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве таксиста

Следователи предъявили 17-летнему подростку обвинение в разбое и убийстве водителя такси в Новосибирской области. Об этом сообщили ФАН представители регионального СУ СК России.
По версии правоохранителей, вечером 4 декабря юноша вызвал автомобиль такси в один из населенных пунктов Барабинского района. В дороге злоумышленник достал нож и трижды ударил 62-летнего водителя в область шеи и головы. После этого несовершеннолетний прорезал заднее колесо машины и скрылся.
Пострадавшему удалось добраться до следующего села, где он и скончался от тяжелых ранений. По решению суда подростка заключили под стражу на время предварительного следствия.