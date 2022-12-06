Как согреться в блиндаже и почему в морозы меньше пахнешь: Тесля-Герасимов о зиме в Донбассе

Я это говорю нашим дорогим читателям, чтобы они переживали, были мыслями рядом и беспокоились за нас: холодно ли нам, голодно ли нам, морозно ли нам, тепло ли нам, в тепле ли ноги, руки. Конечно, мороз заставляет одеваться тепло. «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». Поэтому нужно одеваться хорошо. Слава богу, наши замечательные помощники да «гуманитарии» наши (кто гуманитарную помощь доставляет), помогают нам, привозят теплые вещи и нательное белье, обувь и головные уборы и, в общем, все-все-все, включая бронежилеты. Кстати, в бронежилете очень тепло, зимой он греет. Спасибо и низкий поклон. Сейчас, в эту пору, нужно как-никак себя беречь: нет, не от боевых действий, не от пуль, не от осколков — беречь непосредственно от заболевания. Потому что можно в секунду заболеть, а это хуже ранения, как говорится. Ну, во всяком случае, не лучше. Ведь можно слечь сразу ротой. Так что нужно внимательно относиться друг к другу, средствам защиты, медикаментам и нашим замечательным медикам, кто тоже бережней к нам, бойцам, относится.