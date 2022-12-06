Как согреться в блиндаже и почему в морозы меньше пахнешь: Тесля-Герасимов о зиме в Донбассе

Наступил декабрь, и пришедшее похолодание заставило задуматься, а как дела обстоят в зоне СВО. Российские бойцы, включая подразделения, сформированные в ЛНР и ДНР, продолжают удерживать позиции в Донбассе, «жмут» ВСУ, по меткому выражению актера, военного корреспондента, добровольца шахтерского батальона ДНР Георгия Тесля-Герасимова. Именно благодаря его рассказам в колонке ФАН россияне узнают об особенностях быта и событиях, в которых оказываются наши солдаты. Сегодня колумнист делится тем, как на фронте переносятся морозы и зима в целом.
Зима — внешнее, а внутренне должно быть лето. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
«Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный?»
Зима. Хочется начать сейчас с такой нотки, дорогие читатели. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Пока это первая зима, начало, первый декабрь специальной военной операции, надеюсь, первый декабрь и последний.
Зима у всех по-разному отзывается. Кому в радость и счастье, кому грусть, печаль, кому в тяжелые военные будни, морозные. Вот летом жарко воевать, осенью слякотно, зимой морозно — что лучше? Лучше не воевать, конечно. Но если уж на то пошло, «у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать».
А я думаю, что эти морозы, эта зима — это прекрасное время года. Как ни странно, как ни парадоксально, но нужно относиться к этому, как к должному, как к благодати, потому что зима в бою тоже играет положительную роль, на самом деле положительную.
Ну, и есть тонкий момент: друг против друга сражаются славяне. Мы, русские люди, мороза не боимся, мы привычны к этому делу, мы быстро адаптируемся, потому что это наша погода, наша среда. В Вооруженных силах Украины также славяне, православные, они тоже адаптированы к морозу. А вот наемники — эта стая вепрей — они, я думаю, надолго запомнят декабрьские, январские, февральские морозы. Если доживут до этих морозов. Нужно этим пользоваться.
Сейчас в Донбассе морозец уже хороший, градусов 12, и ветерок. Деревня еще на возвышенности, поэтому тут окопная жизнь бывает очень сильно морозной. Но ко всему адаптируется русский солдат.
Я это говорю нашим дорогим читателям, чтобы они переживали, были мыслями рядом и беспокоились за нас: холодно ли нам, голодно ли нам, морозно ли нам, тепло ли нам, в тепле ли ноги, руки. Конечно, мороз заставляет одеваться тепло. «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». Поэтому нужно одеваться хорошо. Слава богу, наши замечательные помощники да «гуманитарии» наши (кто гуманитарную помощь доставляет), помогают нам, привозят теплые вещи и нательное белье, обувь и головные уборы и, в общем, все-все-все, включая бронежилеты. Кстати, в бронежилете очень тепло, зимой он греет. Спасибо и низкий поклон. Сейчас, в эту пору, нужно как-никак себя беречь: нет, не от боевых действий, не от пуль, не от осколков — беречь непосредственно от заболевания. Потому что можно в секунду заболеть, а это хуже ранения, как говорится. Ну, во всяком случае, не лучше. Ведь можно слечь сразу ротой. Так что нужно внимательно относиться друг к другу, средствам защиты, медикаментам и нашим замечательным медикам, кто тоже бережней к нам, бойцам, относится.
Зима — для детей это прекрасный период, прекрасная пора, пора каникул, пора каких-то новогодних представлений, волшебства. Потому что война войной и, естественно, мороз, но никто не отменял праздники, не отменял жизнь. Это касается и донецких каких-то мероприятий, и того, что в Москве происходит — вообще в России. Елки и другие мероприятия. Тысячи семей, чьи братья, папы, дяди находятся на передовой. Тысячи семей о них думают, будут думать в новогодние праздники, в тяжелые и в радостные минуты, 31 декабря и в другие новогодние дни. Поэтому зима, мороз, чай тут играют очень положительную роль: нужно больше чая, больше какого-то сладкого и в мороз согреться.
Допустим, вот у меня есть кирзовые сапоги. Мне их выдали на складе, их не хотели выдавать, выдали берцы. Я спросил, можно ли сапоги еще возьму. Сказали, да, конечно, берите. В сапогах удобно, хорошо. Но если ты в них стоишь на морозе — все, ноги отваливаются. Поэтому хорошо намотать портяночки, и тогда будет очень хорошо, замечательно. В портяночках кирза — просто сказка. Главное, в них на месте не стоять, желательно двигаться, хотя бы ногой о ногу стучать, и тогда согреваются ступни, вообще по телу идет тепло.
Зима — внешнее, а внутренне должно быть лето. Я имею в виду, что граждане Российской Федерации, наши люди, которые за нас переживают, болеют, волнуются, пускай будет у вас лето в душе. И значит, у нас тоже в душе лето. Да, мороз — это такая обычная закономерность, природная данность, это есть, было и будет. Но ничего страшного — мороз закончится. Когда закончится зима, начнется весна, захочется мороза опять. Так что все прекрасно, мороз нам на руку, на самом деле. В мороз хочется делать все активнее и быстрее, чтобы не стоять, не мерзнуть.
Это тоже такая метафизическая тема: мороз заставляет двигаться, мороз дает движение. Мороз и темпоритм ускоряет. Это касается и боевых действий, а не только какого-то мирного существования.
У нас в подразделении такой был период, когда мы обсуждали тему, что не надо выводить на улицу буржуйки — наружу, из блиндажей. Потому что дымочек идет — с коптеров все видно, тепловизоры, ночники видят, и могут туда бить минометы или артиллерия. Опасно это. И как будут дела обстоять дальше, пока неизвестно. Что-то будет придумываться, конечно. Взять, к примеру, что нельзя курить ночью, выглядывая из окопа. Потому что снайпер может огонек увидеть — чик, и все. Вот и с буржуйками так же. Так что зима будет веселая. Но, как говорится, голь на выдумки хитра, и я думаю, приспособления найдутся — лишь бы был повод для каких-то наших гениальных изобретений.
Уже есть портативные маленькие газовые горелочки, на них греется тушенка, греется чай. Их хватает на определенное количество дней, в них меняют газовые кассеты, и теплое питание можно сделать. Другой вопрос, обеспечить тепло непосредственно в блиндаже, обогрев какой-то общий, хоть минимальный. Ну, я думаю, все нормально будет.
А так-то зима микробов убивает. В мороз, холод не так потеешь, как летом, так не так воняешь, если двигаться на морозе. Как бы ни смешно и иронично это ни звучало. Поэтому нужно двигаться: движение — жизнь.
Итак, дорогие, всем зимнего настроения, всем привет! Прорвемся! И русская зима нам будет только во благо. Господь с нами! Делаем движение в зиму очень серьезное, по всем фронтам.
Низкий поклон! Ваш Георгий Тесля-Герасимов.