Госдума предложила разрешить женщинам работать водолазами и пожарными

Законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу в некоторых сферах деятельности, подготовили в Госдуме.
Инициаторами выступили депутаты от фракции «Новые люди». В документе предлагается разрешить женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами, а также осуществлять деятельность в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. Соответствующий законопроект попал в распоряжение РИА Новости. Ожидается, что его внесут в Думу 6 декабря.
В Госдуме ранее разработали законопроект, который предлагает освободить некоторых пенсионеров от части налогов. Речь идет о гражданах, которые являются членами советов домов, отметила замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.