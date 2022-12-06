Госдума предложила разрешить женщинам работать водолазами и пожарными

Инициаторами выступили депутаты от фракции «Новые люди». В документе предлагается разрешить женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами, а также осуществлять деятельность в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. Соответствующий законопроект попал в распоряжение РИА Новости. Ожидается, что его внесут в Думу 6 декабря.